吳敏菁／彰化報導
彰化縣立美術館展出「故宮國寶遊彰化」第二檔700歲黃玉鴨以可掬憨態，探首環視的純真表情，召喚著一起來親炙國寶，讓人感受到大地回春的喜悅，彰化縣文化局也推出參觀累計人數每逢百人、千人和萬人就送手機扣環、抱枕等紀念品季，走進文化的饗宴。
這次展出「玉鴨」是700歲老鴨子了，製作年代在宋元年間，由黃色閃玉雕琢而成
，長8.5公分、寬2.8公分、高4.5公分，小巧身軀更顯精緻，身軀圓潤、豐臀微翹，小小雙蹼似乎難以撐起全身的重量，稚樸無邪也召喚人們回味起宋元文人的詩文，深入小鴨蘊含的時代內涵。
這次展出「錦荔枝」是苦瓜雅稱，原被收藏清宮乾清宮，玉質溫潤白淨，雕連蒂苦瓜三顆，栩栩如生，是盛清玉器發展高峰的代表作品，在2014年獲文化部指定為重要古物。
除了巧奪天工的文物展覽，美術館三、五樓更展出故宮新媒體藝術展，透過新媒體科技將國寶文物呈現嶄新詮釋，以藝術跨域科技的多重視野，帶來不同凡響的體驗，運用VR（虛擬實境）科技的「自敘．心境」書法體驗和趙孟頫「鵲華秋色」穿越時空超古今。
文化局表示，縣立美術館採取完善防疫措施，全體工作人員執行量體溫，並配戴口罩服務，現場備有酒精供民眾使用，並時常消毒擦拭展示品，提供舒適安心場館空間
。
(中時 )
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