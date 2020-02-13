內湖漏油尋獲疑似漏油點 中油預計10點開挖 20:422020/02/13 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中油預計晚間10點開挖尋找破損點。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區新明路一帶，自8日起傳出陣陣油氣，疑似油管破損外洩，中油經連續開挖7個點後，始終找不到破損處。 據了解，中油13日在成功路、石潭路找到疑似破損點，預計在今天晚間10點進行開挖，北市消防局目前已接獲通報，屆時將派遣一輛消防車到場警戒。 (中時 ) #內湖漏油中油 #開挖 #成功路 #石潭路 #北市 #漏油 也許您會感興趣 推薦閱讀 內湖成功星雲街口 5年80件車禍 15:392020/02/10 社會 寒假延長 新北警保護少年工作不打折 21:472020/02/10 社會 中油內湖新明路油管龐大漏油 消防隊現場戒備封車道民眾憂 20:012020/02/11 社會 內湖滲6萬公升油水 中油開挖仍在尋漏油點 20:562020/02/11 財經 台灣夏普響應防疫戰 捐贈新北市空氣清淨機 04:102020/02/12 產業．科技 旅館業寒冬 北市住房率跌6成 01:042020/02/12 地方新聞 中油內湖漏油第5天 今晚最後開挖檢測 11:592020/02/12 社會 南瀛5大香科佳里蕭壠香15日登場 交通管制出爐提醒用路人注意 15:342020/02/12 生活 高嘉瑜痛罵中油 港湖女神生氣了 16:342020/02/12 政治 油管漏油 中油不排除更換管線 04:102020/02/13 地方新聞 社會熱門新聞 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 屏大師生不倫戀差34歲惹議 校方將開教評會處分 - 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 - 社會 泰雅口簧琴國寶鄭保雄 巡山修水管失足落水溺斃 - 社會 爽跟越南妹玩1龍2鳳 台商見正宮不舉 醫一招救他 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。