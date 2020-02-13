北市內湖區新明路一帶，自8日起傳出陣陣油氣，疑似油管破損外洩，中油經連續開挖7個點後，始終找不到破損處。

據了解，中油13日在成功路、石潭路找到疑似破損點，預計在今天晚間10點進行開挖，北市消防局目前已接獲通報，屆時將派遣一輛消防車到場警戒。

(中時 )