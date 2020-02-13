以往西洋情人節百貨各餐廳情人餐一位難求，尤其是信義商圈景觀餐廳，今年受到疫情衝擊，百貨業者指出，雖然沒有春酒這種大單取消慘況，但多數餐廳預訂顯然不如以往，但也有熱門餐廳像橘色、初魚等滿訂，而逛街買情人節禮物則集中線上、實體賣場人流少4、5成。

百貨龍頭新光三越為此本周起啟動自救模式，包括推出線上APP購物送貨到府的宅配服務，以及目前正與全台數百家餐廳業者協議推餐飲外送，目前正為餐盒及食品安全做最後敲定，預計月底實施。

新光三越指出，百貨賣場一直以來均有提供消費滿2000元即可享宅配服務，近期發現疫情衝擊有不少採購單宅配是來自各櫃姐，主要是對應VIP需求，直接實體宅配到府；微風廣場與微風超市也增加不少微風會員直接電話下單宅配到府的訂單，微風超市指出，包括生鮮蔬果、家用品與食品都有外送，春節至今成長1-2成。

而新光三越為因應疫情衝擊亦強攻線上APP宅配服務，目前已積極測試中，宅配商品包括美妝、保養保健品與家電家用等商品，主要針對新光三越200多萬會員，已綁定skm pay下載APP的100多萬線上APP會員進行線上購物與宅配服務，新光三越指出，過去線上APP購物必須在實體店取貨，疫情當前愈來愈多人不想出門，新光三越推出宅配到府服務，亦引發市場關注。

業者強調，過去線上APP是為刺激線上走入線下，藉此擴大購物選項與延長購物時間，如今疫情蔓延時刻，即使百貨公司在防疫做到位，但逛街的人就是不來，除非是隔壁鄰居超市、超商，加上目前全球疫情還未有趨緩跡象，即使台灣受到疫情衝擊還不是很嚴重，但為「開源」，只有啟動線上購物宅配服務，以刺激出在家購物的商機，估計「宅配專區」一上線陸續會愈來愈多商品新增，以提供會員購物更便利服務。

(工商 )