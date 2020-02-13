已狂賣2,600多億元的目標到期債券基金投資型保單恐怕「到頂了」。保險局副局長王麗惠13日表示，已與壽險業者「達成共識」，新的強化監理措施正在作業中，預計第一季就會上路。即連結保單的目標到期債券基金，投資的債券必須都是BBB+級以上，即都要是投資等級以上，BBB+最多不得占基金淨值的4成。

壽險業者私下表示，一旦新規定上路，連結目標到期債券基金的投資型保單將「沒賣點」了，估計很難再大賣。

目標到期債券基金即是投資一籃子相近到期日的債券，訴求6~7年到期，投資人即可領到固定收益，因此裡面有很多是非投資等級的高收益債券，所以可以包裝出年收益3～4％以上的基金，吸引不少投資人青睞。

但金管會認為，此類基金其實投資風險不小，需要有一定投資專業，才能判斷背後的風險，連結到投資型保單後，保戶多半不是專業投資人，一檔基金一賣就是上百億元，恐會衍生客訴風險。

保險局已在農曆春節前與壽險業者開會，確定要增加目標到期債券基金保單的管理措施，要連結保單的基金必須符合二大要件，一是基金投資的所有債券必須是BBB+級以上，許多高收益債就不在可投資範圍內；二是即便投資BBB+級的債券，最多也不能逾基金淨值的40％，也就是60％要投資在更高等級債券，安全性更高，但債券利率會更低。

另外，據了解證期局也要求所有目標到期債券基金，投資非投資等級債券不得逾基金淨值30％，也就是即便不連結保單，投資高收益債比率也不宜過高，且不得投資太多大陸債券。

保險局目前正在處理相關函令，即可能在二月底前發布上路，屆時壽險公司要推出連結目標到期債券基金的投資型保單，就必須符合投資高等級債券的規定，賣相勢必不如之前。

先前多家壽險公司都有推出目標債券基金保單，且有些一賣就是100多億元，累計全壽險業界已銷售逾2,600億元。

(工商 )