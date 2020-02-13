總統蔡英文與財長蘇建榮預計14日將前往台灣菸酒股份有限公司台南隆田酒廠視察，勉勵參與防疫作戰的台酒75％消毒酒精產線員工。

此外，我國也研擬設置新冠肺炎紓困暫行條例，透過補貼產業、延後其貸款還本期限等方式，扶植企業一同做防疫作戰、度過產業寒冬。

(工商 )