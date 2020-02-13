總統、財長做防疫 明日視察酒精產線 20:562020/02/13 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文與財長蘇建榮預計14日將前往台灣菸酒股份有限公司台南隆田酒廠視察，勉勵參與防疫作戰的台酒75％消毒酒精產線員工。 此外，我國也研擬設置新冠肺炎紓困暫行條例，透過補貼產業、延後其貸款還本期限等方式，扶植企業一同做防疫作戰、度過產業寒冬。 (工商 ) #防疫 #財長 #蔡英文 #產線 #酒精 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩產量提升 蔡英文：優先讓第一線醫療人員使用 15:432020/02/11 政治 網傳「藥用酒精替代案」 藥師：用這些更安心 23:552020/02/11 生活 高雄市漁業界 防疫全面晉級 04:102020/02/12 產業特刊 牙醫公會全聯會 捐衛福部百萬 01:042020/02/12 財經焦點 【疫起打阿北3】早知「選後不會手下留情」 黑柯產業鏈啟動 08:082020/02/12 政治 60條口罩產線遴選分配完成 15家廠商陸續擴建產線 22:432020/02/12 生活 稱小英運氣好被狂批 趙少康舉吳敦義為例回嗆 22:182020/02/12 政治 向守護社會大眾健康的第一線防疫先鋒致敬 玉山銀獻愛 發起防疫捐款 04:102020/02/13 金融．稅務 玉山銀捐1500萬元防疫 04:102020/02/13 社會新聞 慰勞寶瓶星號防疫辛勞 徐國勇親赴基隆港警總隊打氣 16:422020/02/13 社會 政治熱門新聞 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜反制唯一一招 - 政治 蔡政府4度髮夾彎 網：民調公司怕了？ - 政治 夏春湧點出韓、蔡最大差別 網推爆 - 政治 蔡政府髮夾彎 高嘉瑜賴給林奕華 網：笑死人了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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