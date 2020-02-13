馬來西亞歌手傅健穎出道12年，曾於2018年來台參加MUST創作營，她當天看到全學員名單，留意到同組一位南韓音樂人Kevin G. Cho，入場後一眼看見落地窗前站著一位瞇瞇眼男生，她直覺對方就是Kevin G. Cho搭訕這位韓籍學員，於是鼓起勇氣打招呼，沒想到果然就是他。兩人一拍即合成為無話不聊的好朋友，創作營結束後持續保持聯繫，Kevin G. Cho曾飛到馬來西亞找傅健穎寫歌，也邀她到首爾錄音，因語言不通且人生地不熟，Kevin G. Cho貼心地幫傅健穎找了最靠近錄音室的民宿，每晚溫馨接送，讓她感動直呼「好像遇到真愛一樣」。

傅健穎將於21日發行迷你專輯《一半太陽一半月亮》， 對於即將到來的情人節，她透露曾因對方喜歡，安排了駕駛小飛機以及在叢林內騎鋼索腳踏車的行程，相對於一般人甜蜜浪漫的情人旅行，可以說是非常另類刺激的選擇。但近年傅健穎的情人節多半在工作中渡過，也曾在露天餐廳唱歌給超過500對情侶聽，面對肺炎疫情尚未控制的現在，她建議大家今年情人節就不要在外趴趴走，如同自己新歌〈孔雀魚〉裡描述的「幸福的孔雀魚，住在魚缸裡，呼吸著同樣的氧氣，有你本來就很甜蜜」，在家兩人世界，健康又甜蜜。

傅健穎新專輯與伍家輝（右）、Kevin G. Cho（左）合作。（小品娛樂提供）

(中時 )