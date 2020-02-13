徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希主持華視《天才衝衝衝》，不畏疫情的他們，本周照常錄影，並宣揚6點對抗病毒的防疫要點：「正確戴口罩、勤洗手、防感染、不要共享用品、少碰眼睛、鼻子與嘴巴、少去人多的地方、按時量體溫。」

電視台與製作單位防疫不鬆懈，除了要求工作人員進棚前，得用額溫槍測量體溫更於現場準備酒精，讓工作人員隨時方便消毒清潔，希望確保藝人錄影時能錄得安心，將歡樂散播給因為疫情不便出門，守在電視機前的觀眾朋友。來賓宋少卿、阿喜、曾瑋中則示範如何正確佩戴口罩。宋少卿提醒民眾，有顏色的那面朝外；阿喜補充口罩戴上後，要記得輕壓鼻梁，讓口罩緊貼才有效；曾瑋中負責宣導，佩戴過後的口罩千萬不能亂丟。

主播房業涵示範洗手。（華視提供）

而華視新聞為推廣防疫措施，也派出當家主播房業涵、連珮貝、朱培滋拍攝防疫宣導影片，邀請台大醫院感染科護理師田貴蓮，同台教導觀眾正確洗手「內、外、夾、弓、大、立、腕」七字訣，主播們不忘呼籲：「人人勤洗手，生病戴口罩。」

(中時 )