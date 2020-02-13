新冠肺炎疫情持續擴大，越南永福省平川縣山雷村又新增一宗確診病例，令該村感染人數增至6人，佔全國16起確診新冠肺炎病例中的大宗。越南政府決定從13日開始封村20天，約一萬人受影響，是中國大陸以外首個採取如此嚴厲行動的國家。

香港經濟日報報導，越南決定對距首都河內約40公里的永福省山雷村實施隔離措施，封村20日以防疫情擴大。軍警及醫療部門在村落周邊設置檢查站，阻止人員及車輛進出，當地有約1萬人居住，遭隔離的村民將可獲得政府提供的生活補助。

越南至今總共有16宗確診病例，當中6人是山雷人，病毒源於當地一名曾到武漢的女子，染病回國後返回村內傳染給鄰居及家人，患者包括一名3個月大的嬰兒。該女子經治療後已康復並獲解除隔離，其他患者仍然留醫，情況穩定。

越南作為大陸鄰邦，兩地人員接觸頻繁，越南政府已經對華封關，禁止大陸旅客及曾到大陸的外國人入境，及停飛大陸航班。

(中時 )