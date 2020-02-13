美國教育部審查發現，連同常春藤名校在內的美國大學，疑收取來自中國、沙烏地阿拉伯等國的外國資金，至少有65億美元未呈報，已對哈佛、耶魯等頂尖名校展開調查。

《華爾街日報》根據教育部文件報導，這項對常春藤盟校的調查，凸顯出美國大學與聯邦官員之間的矛盾。執法部門、美國國家衛生研究院（NIH）等研究出資單位、國會跨黨派團體等，對高等教育機構依賴外資，尤其是中國資金有所疑慮。

官員指控美國大學，對於向外國政府、企業和外國公民募款一頭熱，即便明知這些對象對美國不懷好意，可能伺機竊取美國研究成果，或散播有利這些外國政府的宣傳。

教育部的文件並顯示，該部發現外國資金多半流向美國財力雄厚的大學，「但美國學子的學費成本，顯然並未因這些進帳減輕或抵消。」

教育部官員11日致函哈佛大學，該校須揭露收受中國、卡達、俄羅斯、沙烏地、伊朗等國的餽贈，或是與這些國家簽署合同的紀錄。

而哈佛與中國電信巨頭華為及中興通訊、俄羅斯卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）及斯科爾科沃基金會（Skolkovo Foundation）、伊朗阿拉維基金會（Alavi Foundation of Iran）等的合作紀錄，也被要求一併呈交。

教育部矛頭還指向耶魯大學，指控該校在2014到2017年間，未提交任何收受外國餽贈或與外國簽合作合同的報告，隱匿至少3.75億美元的外國資金。

該部11日也致函耶魯，要求提供來自沙國、中國及其電信巨頭、北京大學燕京學堂、新加坡國立大學、卡達和其他國家的捐獻紀錄。同時要該校交代耶魯大學法學院蔡中曾中國中心和耶魯傑克遜全球事務學院，受外資援助的明細。

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