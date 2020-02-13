一年一度的統一獅主場賽事上半季賽程已經公布，獅隊預計全年度在台南棒球場安排47場主場賽事。為了回饋獅子軍球迷，特別推出「2020年統一獅台南主場賽事套票」，將台南主場賽事看好看滿，享受多項超值好康。

獅隊球團表示，好康一：台南棒球場專屬自己的座位。好康二：優先至售票口兌換統一獅台南主場行銷主題活動贈品（不包含廠商活動贈品，請依現場規定辦理），主辦單位有權依現場狀況調整。好康三：統一獅晉級職棒31年季後賽或總冠軍戰，享有統一獅主場優先購票權益。

若遇特殊主題活動，票價較一般賽事票價高，需補票差價才能同時享有同樣福利，如：2019年超人力霸王主題日、復古祭主題日。

統一獅台南主場全年季票共47場，套票全票12650元/47場（原價18250元），半票10300元/47場（原價13550元），可前往統一獅官方購物商城搶先訂購，販售時間明（14）日中午12：00起至3月1日23：59止。

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