俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）造成人心惶惶。威士特丹號郵輪雖無疑似病例，仍遭5國拒絕停靠，今天終於停靠柬埔寨，但當地居民對此表示不安。

路透社報導，威士特丹號郵輪（MS Westerdam）漂流海上兩週後，船上約1455名乘客即將在施亞努港（Sihanoukville）上岸。其實這座集聚中國賭客的港市，正是柬埔寨至今唯一出現武漢肺炎病例之處。

對於郵輪靠港，當地一名食物攤商質疑：「他們不能理解施亞努人的福祉嗎？即使他們說沒人感染，我們還是會擔心，因為有5個國家拒絕這艘船。」

一艘無疑似病例的郵輪被迫漂流海上，凸顯這個區域對新型病毒恐懼之深。到目前為止，2019年冠狀病毒疾病已造成1300多人喪命，死亡案例幾乎全數發生在中國。

威士特丹號被日本、台灣、關島、菲律賓、泰國拒絕靠岸後，世界衛生組織（WHO）表示樂見柬埔寨同意接納這艘郵輪。更常被控侵犯人權的柬埔寨，這次罕見獲得海外讚揚。

但施亞努市一名32歲計程車司機抱怨：「我不懂政府為什麼允許這艘船靠岸。」

施亞努省（Preah Sihanouk）省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）被問及施亞努人的憂慮時拒絕評論。

柬埔寨當局在允許乘客離開威士特丹號前，會先對他們實施健康檢查。之後將有巴士把乘客載往施亞努國際機場，協助他們踏上返鄉路。這艘郵輪上另有802名工作人員。

(中央社)