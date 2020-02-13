陸委會主委陳明通以「小明的故事」說明放寬陸配子女來台政策，民進黨立委高嘉瑜稱「小明的故事」源自於國民黨立法委員林奕華，經林奕華嚴正駁斥後，高嘉瑜在臉書喊冤，陸委會應該是接獲很多立委的陳情才會有此想法，並非把責任推給林奕華委員。

高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》表示，「小明的故事」整個源頭的開始，就是從林奕華年後開了一場記者會。高更強調，陸委會的決定不僅完全未經疫情指揮中心，就連蘇貞昌、陳其邁等人都完全不知情，就直接宣布了這個政策。

林奕華嚴正駁斥高嘉瑜說法，反問：「哪場記者會？」直言自己根本從未開過記者會，也從未提到「小明」這個人，更沒有聯繫過陸委會，自己只有接到民眾陳情陸配子女現況，本民代職責向移民署反映而已。痛批高所言是為執政黨護航在轉移焦點，相關指控根本不正確，最好出來說清楚、講明白。

前台北市長郝龍斌則以「小明有事，小華遭殃」發聲明指出，此事唯一問題在「政府橫向聯繫不足」，高嘉瑜企圖以乾坤大挪移的手法，把陸委會決策問題推給在野黨立委。

高嘉瑜則在臉書喊冤表示，陸委會應該是接獲很多立委的陳情才會有此想法，所以並非把責任推給林奕華委員。高嘉瑜指出，政策的決定絕非只是單一因素，既然政府作了決策就該承擔，她也於節目中要求陸委會應該清楚說明到底這個小明的來由及決策過程。

(中時電子報)