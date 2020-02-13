新冠肺炎疫情持續延燒，陸委會主委陳明通日前以「小明的故事」說明政策，要專案開放陸配的小孩來台灣，結果遭到各界質疑，政策也大轉彎喊卡；但對此就有一名「小明爸」現身說法，在政論節目中訴說委屈。

小明爸在《平論無雙》中表示，之前因為長期在北京工作和生活，老婆是北京籍，小孩在當地出生，才會在當地辦理小孩的戶籍，讓小孩跟著媽媽的戶籍，而且如果小孩當時就辦理台灣戶籍，不管醫院收費還是學費都會因為台商子女身分加重負擔。

小明爸為何選大陸籍？「委屈」爆內情：不想跟黃安一樣。 （圖／平論無雙Youtube）

這位小明爸表示，他和老婆也講好，等到要回台灣安家，再幫小孩辦理台灣籍，原本是規劃讓小孩在台灣讀國中，但回來時才發現小孩已經超過12歲，只能以專案居留身分，但入籍已在排隊中，小孩也順利在台灣讀了一學期，本來這趟回去大陸也是要申請相關文件，順便探視家人。

在主持人追問下，小明爸也坦言就是不想像黃安那樣，「畢竟不想白白用台灣的資源，尤其是醫療部分，不想像黃安那樣，但那時並不知道要在12歲以前辦理」。他也強調自己不是投機份子，「我心裡面是覺得滿無奈的，因為我們之前是不想去背罵名說每年回來用台灣資源，尤其是醫療部分」，他說自己現在心急如焚，兒子那邊也很著急，天天在問何時可以回台灣上學。

廣告小妹無法認同小明爸，不願承認「北京戶口好處多」。 （圖／廣告小妹臉書）

不過這位小明爸親上火線解釋，卻讓經常對時事發表評論，同時身為上海人的部落客「廣告小妹」則在臉書嗆聲，還呼籲小明爸自重，因為「一個理由要靠更多理由來圓。小明媽是北京人，取得中華民國身份證的前提是放棄中國籍。中國籍不可惜，可惜的是北京戶口」！

廣告小妹繼續表示，「一張北京戶口意味著什麼，你我心知肚明。教育費、醫療費，都看戶口簿啊！另外，在祖國繼承房產、遺產也需要一本紅色護照啊....... 扯什麼黃安呢」。

看來，廣小妹似乎是無法苟同，同樣都是擁有「大陸籍」的小明爸。

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(中時電子報)