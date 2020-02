英國NME頒獎典禮(NME Awards)於當地時間12日晚間舉行,原本應是歡樂的音樂盛會,沒想到最後卻變成了火爆場面,饒舌歌手Slowthai站在台上發表感言時,因為不滿被觀眾打斷得獎感言,雙方一陣互丟東西後,Slowthai竟失控暴走,跳下台和對方扭打成一團。

25歲的Slowthai去年推出首張專輯《Nothing Great About Britain》,在典禮上獲頒「Hero of the Year 」大獎,結果他疑似是對主持人凱瑟琳萊恩(Katherine Ryan)開黃腔,且用詞不當,引起觀眾不滿,直接大聲批評他,Slowthai氣得將麥克風朝台下一砸,全場一陣噓聲。

接著有觀眾直接把麥克風、手上的食物扔回台上,差點就要砸中Slowthai,他忍不下這口氣,先是起身往台下潑酒,再把酒杯往人群裡砸,台下有觀眾持續朝他挑釁,Slowthai氣得直接跳下來,緊抓著一名男性不放,眼看2人就要打了起來,所幸現場工作人員及時出現制止,拉開雙方,才未釀成大禍。

