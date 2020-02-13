英國NME頒獎典禮（NME Awards）於當地時間12日晚間舉行，原本應是歡樂的音樂盛會，沒想到最後卻變成了火爆場面，饒舌歌手Slowthai站在台上發表感言時，因為不滿被觀眾打斷得獎感言，雙方一陣互丟東西後，Slowthai竟失控暴走，跳下台和對方扭打成一團。

25歲的Slowthai去年推出首張專輯《Nothing Great About Britain》，在典禮上獲頒「Hero of the Year 」大獎，結果他疑似是對主持人凱瑟琳萊恩（Katherine Ryan）開黃腔，且用詞不當，引起觀眾不滿，直接大聲批評他，Slowthai氣得將麥克風朝台下一砸，全場一陣噓聲。

接著有觀眾直接把麥克風、手上的食物扔回台上，差點就要砸中Slowthai，他忍不下這口氣，先是起身往台下潑酒，再把酒杯往人群裡砸，台下有觀眾持續朝他挑釁，Slowthai氣得直接跳下來，緊抓著一名男性不放，眼看2人就要打了起來，所幸現場工作人員及時出現制止，拉開雙方，才未釀成大禍。

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(中時電子報)