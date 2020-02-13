插隊行為被視為很不禮貌的舉動，一名媽媽帶小孩去超市購物，結帳時卻被一位阿婆插隊嗆聲「自己先來的」，但她根本不在現場，只放了「3顆布丁」在櫃台上。讓這名媽媽相當不悅，決定趁機給女兒機會教育，想不到女兒卻突然回了一句話，直接讓插隊的阿婆秒安靜閉嘴。

許多人插隊總找出千奇百怪的理由，原PO在《爆怨公社》上指出，12日帶女兒去逛全聯的時候，只見有3顆布丁被放在結帳櫃檯，連店員也找不到人，便叫原PO結帳。但此時卻有一名阿婆突然跑過來表示「我東西少，讓我先結帳」，隨後很自動地把原PO購物籃往後移，明目張膽地插隊結帳3顆布丁。

原PO一開始還很客氣地向插隊阿婆表示，「拍勢喔，我先來」，沒想到阿婆不但不領情，還回嗆「阿你（買）那麼多，讓一下會怎樣！」這插隊理由讓原PO無法接受，決定順便教育女兒排隊的禮儀。

原PO向阿婆說「母湯阿你惡霸，我有排隊欸！知道要好好排隊嗎？」但沒想到還沒等阿婆回應，女兒就搶先回說「知道！」女兒突然開的這一槍，瞬間讓插隊的阿婆安靜下來，不發一語。

原PO後來表示，「態度好的話讓妳先結帳可以考慮，但那麼惡霸我實在0容忍！我在教育女兒排隊好習慣，你卻在插隊」。

不少網友看完都大讚原PO「教得好，尤其女兒在絕對要0容忍」、「歐巴桑真的是排隊的亂源」、「很多老人都會倚老賣老，不排隊」。而女兒的回應也讓網友直呼是「神補刀」！

原PO在《爆怨公社》上指出，12日帶女兒去逛全聯的時候，只見有3顆布丁被放在櫃檯，原PO結帳時卻冒出一名阿婆表示「我東西少，讓我先結帳」。（摘自爆怨公社)

(中時電子報)