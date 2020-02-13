天心與屈中恆、竇智孔、郭子乾、劉亮佐為主演的果陀劇場舞台劇《步步驚笑》進棚拍節慶照，祝福大家情人節快樂，同時預告8月在台北城市舞台加演的消息。天心說：「提早進劇場排練，今年拋家棄夫和4位已婚男子一起工作過節，也是非常幸福的。」

14日的西洋情人節，天心早已提前和老公享受浪漫的雪地之旅，「今年特別再訪韓國平昌的ALPENSIA滑雪場，這是在和老公戀愛時第一次在韓國約會地點，也是第一次學習滑雪地方，滿滿幸福回憶」。

竇智孔被老婆幃幃爆料，比起他們夫妻倆，竇智孔與2個兒子比較像分不開的情人，連睡覺時都緊抱一起，還數算親吻次數，老婆在一旁專門拍攝父子恩愛照；劉亮佐與老婆趙小僑不放棄繼續做人計畫，情人節也會特別準備厚禮感謝她這段期間辛苦。果陀劇場《步步驚笑》3月19日至22日台北城市舞台、3月28日至29日高雄至德堂、4月17日至18日台南文化中心、4月25日至26日新竹縣演藝廳、9月5日至6日台中中山堂巡迴演出。詳情洽兩廳院售票系統。

郭子乾（左起）、竇智孔、天心、屈中恆、劉亮佐預告加開《歩歩驚笑》。

(中時 )