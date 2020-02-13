新冠肺炎疫情持續延燒，北京疾病控制中心黨委認為「大仗即將來襲」，因此發布戰時狀態令，不同於於湖北十堰市對當地民眾發布的「戰時管制」，北京疾控中心黨委指出，只要有任何幹部、書記違反中央紀律要求，危害北京防疫作業，一律立刻停職或免職。

據《中國網》報導，北京市疾控中心發布戰時狀態令，要求所有幹部、書記，充分認清「非常時期」、「危急關頭」、「關鍵時刻」要避免一切工作上的失誤，也必須在第一時間了解基層的工作，並同時展開指導工作

在疫情期間，全體禁止離京，並嚴格控管上下班路線，更嚴禁外出聚餐，下班後更要自主做好健康管理，同時也會加強出入管理，任何人員進入室內辦公須持工作卡，並隨時接受體溫監測，非洽公不得前往其他科室，盡量使用電話或訊息等方式進行工作聯絡，盡量少開會、開短會，控制會議人數。

另外，關於「突出政治安全」、「意識形態安全」、「網路訊息安全」、「保密工作安全」、「實驗室生物安全」、「食品安全」等層面，北京市疾控中心黨委也要求全體黨員務必確保上述要求的安全性，不讓內部資訊外洩並做好個人防護措施，強化實驗室管理，堅決杜絕病原菌（毒）種及各種樣本被盜、洩露、遺失。

各個共產黨分部、各級幹部，面對當前疫情狀況極其嚴峻，可謂是「大仗即將來臨」，都必須扛起有關責任，凝聚群眾並以身作則，充分發揮帶頭的作用，讓每個黨員要衝鋒陷陣，「要切實履行主體責任，紀委履行監督責任，確保政令暢通、令行禁止。」

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(中時電子報)