新加坡增8起武漢肺炎確診病例 累計達到58例 22:212020/02/13 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡衛生部表示，國內今天通報新增8起武漢肺炎確診病例，使新加坡累計確診病例數達到58例。這是新加坡單日新增病例數最多的一次。 路透社報導，新加坡衛生部指出，8起新增病例都與先前確診病例有關。當局目前通報的58起確診病例中，有15人已康復出院，另有7人病況危急，正在加護病房接受治療。 世界衛生組織（WHO）本月11日已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。 (中央社) #病例 #新加坡 #肺炎 #武漢肺炎 #武漢 也許您會感興趣 國際熱門新聞 越南封村 萬人隔離20天 - 國際 慘淪疫區！全球4國限制日本人入境 - 國際 日本出現第一個新冠肺炎死亡病例 - 國際 梅根效應？皇室再爆震撼彈！女王金孫驚傳離婚 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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