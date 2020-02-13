新加坡衛生部表示，國內今天通報新增8起武漢肺炎確診病例，使新加坡累計確診病例數達到58例。這是新加坡單日新增病例數最多的一次。

路透社報導，新加坡衛生部指出，8起新增病例都與先前確診病例有關。當局目前通報的58起確診病例中，有15人已康復出院，另有7人病況危急，正在加護病房接受治療。

世界衛生組織（WHO）本月11日已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

(中央社)