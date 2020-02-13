新型冠狀病毒疫情持續延燒，罷免高雄市長韓國瑜的行動卻未見絲毫冷卻。資深媒體人王正寧直指，就是藍營連串「走鐘」的「監督」導致。

王正寧在《美麗島電子報》撰文表示，因應來勢洶洶的罷免行動，韓國瑜低頭說抱歉、悶頭拚市政，不敢有絲毫大意；收起過去嘻笑怒罵的韓式風格，避談所有與市政無關議題，希望做到之前「政治零分」的承諾。但是第二階段罷韓連署，卻已成功跨越門檻。

為何會如此？王正寧指出，國民黨先是批政府不出口口罩給大陸，緊接著矛頭指向口罩8元太貴、而且買不到。甚至有新科立委質疑，國軍協助口罩生產，是在圖利廠商。有人自以為是地宣稱口罩可以從國外進口，這些種種「何不食肉糜」的言論自然被打臉。更不要說挺韓名嘴對防疫措施不專業的酸言酸語，都讓人以為選舉還沒結束。

王正寧指出，面對藍營連串「走鐘」的「監督」，難怪有網友在PTT就直言「2022民進黨應該要大勝了」，不過眼前要面對的還有高雄市的罷韓一役。因此最重要的應該是防範「討厭國民黨」助長罷韓的風潮，衝垮韓國瑜構築的防禦工事。

(中時電子報)