高中木棒聯賽今（13）日進行預賽第4天賽事，台東體中對戰大理高中一度被追平比數，總教練葉明嘉集合時大喊：「你們什麼時候變這麼軟弱！」全員振作再奮起，以10比3提前在7局撂倒對手。

此役東體首局先添2分，但大理2局下追平。3局上鍾國華開轟超前，隨後就沒有再讓對手越雷池一步；4局上林政華三壘安打帶回2分，第4棒李紹廷安打也追加2分，將比數拉開至7比2，7局上再添4分，將比數拉開至7分差。

葉明嘉賽後表示，「高三這批是台東縣整合基層具代表性的球員，這幾場比賽打得有點顛簸，所以希望他們能站穩腳步，逼他們成長。」東體打造「無板凳陣容」，葉明嘉說，我們要強化內部競爭，沒有誰是不能取代的。

東體派出下勾投手葉銘輝迎戰對手，他投6局，用102球，挨8支安，失3分優質先發的內容。葉明嘉透露，「他本來是側投，再改成下勾，日前對綺麗練習賽表現最突出。」

而U18國手林政華擔任隊長，也是東體攻擊的火箭頭，他此戰掃出3安打，搭配鍾國華全壘打，拿下台東的勝利，目前預賽1勝1敗，還有一戰要搶勝晉級。

另一場中興高中以8比5擊敗鶯歌工商，目前甲組4支球隊都是1勝1敗，14日兩戰勝隊能成為晉級第二階段的隊伍。

(中時 )