威力彩第109013期 獎號開出 21:262020/02/13 中時電子報 趙永紝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩第109013期今晚開獎，第一區中獎號碼為05、07、10、17、19、28，第二區中獎號碼為01號。 實際中獎獎號以台彩公布為準。 (中時電子報) #威力彩 #獎號 #中獎號碼 #開獎 #一區 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電子零件》台達大陸廠區全數復工 ，盼2月底返工率達40％到60％ 13:412020/02/10 財經 威力彩獎號開出 彩金上看4.7億元 20:552020/02/10 財經 威力彩頭獎4.65億元開出 獎落台北南港一注獨得 22:082020/02/10 財經 鼠年最大獎 威力彩4.65億元頭獎 獎落台北南港區 23:132020/02/10 生活 僅相差1分鐘！他2發票痛失獎金 21:272020/02/11 日常 國道商機夯 統一超仁德服務區改裝亮相 04:102020/02/13 產業．科技 三峽超大孔明燈 延展至16日 04:102020/02/13 地方新聞 后里好事多 花藝飄香千人宴 04:102020/02/13 地方新聞 2020武漢風暴》更嚴格！湖北十堰張灣區「戰時管制」 居民不准出樓 05:552020/02/13 兩岸 台中十四期重劃區 未來有潛力可望超過七期重劃區 16:402020/02/13 財經 財經熱門新聞 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。