經濟部擬提出20億元的酷碰折扣（抵用券），行政院發言人Kolas說，抵用券絕對不是人人都有的消費券。而抵用券和馬英九政府發的消費券有何不同？網友神回：「都可以消費馬英九」、「馬英九+台灣價值+時空背景不同=蔡英文」！

蔡英文在2008年批評馬英九政府的消費券政策，稱消費券是不顧政府財政紀律的「即興式政策」，更批政府為了這種「煙火性」政策花大錢，卻看不出與促進就業及產業發展的實際關係。

而因應新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊產業紓困，經濟部擬提出20億元的酷碰折扣（抵用券），行政院發言人Kolas說，抵用券絕對不是人人都有的消費券。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）解釋，抵用券不是消費券，而是民眾要搭配交通部陸續推出的國民旅遊方案使用，日前的夜市券就是一種例子。必須要能同時刺激住宿、運輸、餐旅業的夜市、商圈、餐廳抵用券。

不過，馬英九的消費券和蔡英文的抵用券，到底哪裡不一樣？網友神回，「都可以消費馬英九」、「馬英九+台灣價值+時空背景不同=蔡英文」、「就是閹割版消費券，廢話再多也改變不了！」「消費券0.5」、「馬英九發被罵煙火，蔡英文有台灣價值」、「一個只有新台幣幣值，一個擁有滿滿的台灣價值」、「雙標菸粉一邊酸馬爛，一邊捧馬規蔡隨好棒棒」、「差在你的信仰，還不儲值一波！」

(中時電子報)