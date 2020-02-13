「綜藝天王」吳宗憲、網紅「館長」陳之漢再度隔空互槓！吳宗憲不滿遭PO圖批「台灣卒仔」，今（13日）在直播中詭笑要館長付出代價，而稍早館長也在臉書回擊，寫下「憲法一點都不能少，中共卻一句都不能罵，我在討論尊嚴，你跟我討論憲法」回擊。

至於為何館長會這樣回應呢？因為吳宗憲除了在直播中表示：「然後你那個上面…你那個小弟是吧。你以為我們就不會找他啊？那一定的，相找(台語)是一定的，還敢在那貼圖什麼台灣卒仔，你罵人家卒仔在台灣是有價格的，你要付出代價。」

還提到「中國說台灣是中國的一部分，我是在台灣讀書長大的，高於國家法院所有一切的中華民國憲法，明明白白寫的很清楚，中國是台灣的一部分欸！」吳宗憲暗酸館長批他「舔中」，不然去把憲法改一改。

所以館長才會在臉書回擊吳宗憲，「憲法一點都不能少，中共卻一句都不能罵，我在討論尊嚴，你跟我討論憲法」，再次引爆網友討論。

(中時電子報)