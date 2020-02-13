鑽石公主號至今仍停靠在日本橫濱進行隔離，而今（13）日本境內確診病例又增4起，還出現首例死亡案例。日前有專家就憂心地指出，「需做好新冠肺炎在日本流行的準備」，日本醫療體制要做好準備。

根據日媒《共同社》報導，日本國立感染症研究所感染症疫學中心負責人鈴木基指出，雖然新冠肺炎沒有如SARS那樣的危險性，但與流感相比卻更容易重症化。此外，考慮到搭乘包機從武漢回國的人中確認了有無症狀感染者，因此症狀較輕或無症狀的人（通過了檢疫）已經入境日本的可能性並非為零，這可能會是新冠肺炎在日本蔓延開的原因。

另外，報導中也稱，由於鑽石公主號上發生了集體感染，專家擔憂地表示，在日本國內已出現流行也毫不奇怪，且新冠肺炎病毒的傳染力可能比以前評估的更強。感染症疫學中心推測，由於武漢已經來不及對輕微症狀者進行檢查，所以數據上可能都是重症患者多，而醫護人員、病床的不足也是導致醫療體系崩潰的原因。

對於新冠肺炎病毒的傳染力，日本感染症疫學中心表示，新冠肺炎與流感程度應該相同，主要透過咳嗽、打噴嚏等飛沫傳染，或是接觸性經過眼口鼻傳染。

(中時電子報)