高中木棒聯賽今（13）日進行預賽第4天，高苑工商與興大附農之戰，高苑由潘柏至先發5局無失分，直到6局才失分。楊強森和邱駿威以野手身分相繼登板，負擔後援任務，增加高苑投手戰力。最終高苑以6比3獲勝，預賽3連勝晉級第2階段24強。

高苑前3局靜悄悄，4局上有所突破，孔念恩掃出安打，再利用隊友推進攻下分數，藍震威掃出二壘安打再開啟攻勢，楊強森安打再下一城，5局上劉俊豪、孔念恩安打再追加2分，6局上楊強森三壘安打，毛英傑、黃秉揚安打後，也有2分進帳。

潘柏至前5局順利壓制興大附農打線，6局控球突然「走鐘」投出兩保送失2分，7局下楊強森從右外野移到投手丘，登板中繼2局失1分，邱駿威原本先發第4棒，後援登板1局，3任投手合計飆8K，助高苑順利取勝，3連勝晉級。高苑全場11安打，孔念恩3安打猛打賞貢獻2打點。

高苑總教練李來發表示，「潘柏至原本設定投3至4局，能拉長到6局，表現不錯。」第1階段部分投手休戰，楊強森跟邱駿威都兼任投手和野手，李來發說，「投手群有些狀況不好，所以先休息，也給野手多一點機會，高中生不要限制他們只有一個位置，對他們好，也對球隊也好。」

另一場賽事，西苑高中13比1扣倒義峰高中，因此西苑高中與興大附農皆以2勝2敗確定晉級，兩隊14日交手決定分組第2、3名。

(中時 )