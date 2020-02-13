新加坡武漢肺炎病例續增，新加坡濱海灣、烏節路、聖淘沙景點，以及牛車水觀光客消費餐廳均受影響，人潮不如往昔。尤其，中國旅客赴新加坡受限，衝擊零售與旅遊業。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。新加坡今天新增8起確診病例，確診病例總數達58起。

中國旅客對有東南亞國家協會（ASEAN）國家「小紅點」美譽的新加坡情有獨鍾，去年高達360萬名中國旅客造訪，約占新加坡本地國際旅客總數的20%。中國觀光客消費能力高，也是大多數新加坡商家的最愛。

濱海灣魚尾獅公園的噴水魚尾獅，無論從清晨到傍晚，都能看到導遊帶大批中國旅客介紹魚尾獅的歷史由來，更不忘利用視覺效果拍出張大口佯裝接喝魚尾獅噴水照片，向親友證明的確到此一遊。

中國旅客赴新加坡受限，無論是濱海灣花園、魚尾獅、金禧橋、烏節路購物商場、聖淘沙名勝世界等景點，中國旅客人潮已不復見。

中國旅客一般都會到牛車水（Chinatown），並赴寶塔街、登婆街、史密斯街等美食街區，除享受南洋風味的海南雞飯、叻沙、蠔煎外，也會品嚐諸多仍具中國風味的餐廳或小販中心裡的麻辣香鍋。

部分牛車水附近商家業者不諱言指出，中國旅客消費能力高，對鄰近周邊商家與餐飲業者都能帶來很大收益，中國旅客人潮下滑，導致餐飲業受到影響。

新加坡從1日晚間11時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。

(中央社)