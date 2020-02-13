希臘10年期公債殖利率周三首次低於1％，周四盤中更低於0.9％，顯示經濟大幅好轉令外資認為投資希臘公債風險已大幅降低，並看好其主權信評將被調升至投資級而近期積極加碼。

希臘10年債息周四盤中下跌4個基點報0.89％，遠低於去年初約4％。債息下跌表示債券價格上漲。

國際貨幣基金（IMF）去年3月報告指希臘經濟處成長期為歐元區資優生，讓投資人去年4月開始買進公債等希臘資產。

惠譽元月24日把希臘信評調升1級至BB級，雖然仍屬垃圾級，但再調高2級即達BBB-級也是投資級最低門檻，讓外界看好希臘信評很快重拾失去近10年的投資級，激勵投資人買進希臘公債。

惠譽強調希臘政局愈來愈穩定、經濟成長和財政不斷好轉，預測其公共債務占國內生產毛額（GDP）比率在2018年達181.2％頂峰後，明年將下降至161％。

目前標準普爾把希臘信評列BB-級，較投資級低3級。穆迪列B1級，較投資級低4級。

華爾街日報報導，義大利裕信銀行（UniCredit）固定收益策略師卡茲舒拉尼（Luca Cazzulani）說外界2年前仍憂慮希臘經濟長期發展仍充滿許多不明朗因素，但現在市場已消除大部份憂慮。

外界認為希臘信評重回投資級後，能符合更多大型基金買進條件而增加市場投資需求，甚至讓歐洲央行在買債計劃裡包含希臘公債，最終提高希臘的融資能力與流動性。

即使希臘債息不斷下降，但跟德國、法國、比利時和愛爾蘭等債息早已陷入負殖利率的情況相較，目前希債對於尋求較高殖利率的投資人來說仍具吸引力。

Alpha Trust固定收益部主管達列庇斯（Dimitris Dalipis）指希臘1月標售15年期公債，其中15％買家為希臘投資人，其餘為外國投資人。

(工商 )