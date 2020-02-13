日前知名主持人吳宗憲因為行政院長蘇貞昌投入2億元建立口罩生產線，表示「怎麼那麼傻B呢？頭腦不好怎麼當官？」卻意外演變成他與館長陳之漢之間的戰爭，吳宗憲不滿自己被說是「中國憲」，表示沒人比他更愛台灣，與館長隔空交火互相對嗆，對此，主播張雅琴也打臉吳宗憲。

張雅琴首先表示，她尊重吳宗憲表達意見，唯獨當他講到反對政府花2億元蓋口罩工廠，還稱這是「與民爭利」，她認為「我是反對他的意見，因為我覺得得口罩者得天下，當你手上有東西的時候，你就不用跟人家求爺爺告奶奶賞我一個口罩，現在可以自立自強」。

她繼續指出，吳宗憲搞錯一點，政府拿錢出來並沒有開口罩工廠，而是找一些大型的台灣口罩工廠，跟他們勸服拜託，投資在廠裡面增設生產線，所以政府沒有開工廠 ，政府是把生產線納在某一些現有的工廠當中。

另外，張雅琴認為吳宗憲說到政府「與民爭利」，但這些口罩就是一個賣5元，她不知道吳宗憲是不是知道有口罩可以賣到4.9元、4.8元？那就可以說是與民爭利，可是這些錢也不是進到政府的口袋， 而是進到通路，或是廠商也是要成本。

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(中時電子報)