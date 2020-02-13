SpaceX已在為5月7日進行首次載人飛行做準備。不過，報導也表示，這只是初步設定的日期，受天氣等因素影響，實際任務日期可能會提前或延後。

上個月，SpaceX成功完成了載人「乘員飛龍」（Crew Dragon）逃生系統測試，這是SpaceX正式實現載人前的最後一個大的測試。當時，媒體就報導，SpaceX有望今年上半年實現載人飛行。

美國太空總署（NASA）先前已公佈，2名太空人，即Robert Behnken，Douglas Hurley將參與SpaceX乘員飛龍試飛；2名太空人，即Victor Glover，Michael Hopkins參與乘員飛龍首飛。

2011年美國太空梭退役後，美國運送太空人往返國際太空站就全部仰仗俄羅斯的太空船。今後NASA將借助SpaceX和波音太空船，重新實現從美國本土運送太空人飛向國際太空站。

SpaceX由特斯拉CEO伊隆‧馬斯克在2002年創立，期望通過重複使用一級火箭和太空船，降低太空探索的成本。馬斯克還提出了殖民火星的構想和計劃。

(中時電子報)