中央氣象局表示，受鋒面影響，明天(14日)各地上半天溫暖，約25-28度，午後全台轉為有雨，周六(15日)深夜鋒面通過、強烈大陸冷氣團報到，不排除增強為寒流，提醒民眾注意。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天天氣和今天類似，氣溫方面，清晨各地低溫18-20度，上午因陽光加熱及西南風帶來暖空氣，各地高溫25-28度左右，中午過後隨著降雨漸趨顯著，特別是西半部和東北部有局部陣雨機率，記得雨具要隨身攜帶。

陳伊秀指出，周六晚間鋒面通過，後續來到的強烈大陸冷氣團將影響至下周三(19日)清晨，尤其下周二(18日)為冷氣團威力最強時刻，台南以北、宜蘭地區低溫有機會下探9度，竹苗地區約8度，局部空曠地區更有下探7度機率，其他地區約12-14度。

受降雨洗除作用和鋒面影響，全台明天空氣品質佳，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級，金門為「普通」等級。

(中時 )