對於菲律賓拒絕解除台灣民眾訪菲禁令，菲國總統杜特蒂並稱這項決定跟一中政策「無關」。國民黨文傳會代理主委王育敏今 (13)日表示，台灣疫情迄今控制得當，菲國的作法顯然是政治考量，外交部應比照馬政府在「廣大興號」事件時的強硬作法，採取有效反制措施，以維護我國國格。

王育敏指出，2013年「廣大興號」事件發生，菲國一開始也未能面對錯誤，在馬英九政府陸續祭出終止菲國外勞來台申請、召回駐菲律賓代表、停止台菲高層交流及互動、停止菲籍人士免簽證等多項反制政策後，最後菲律賓總統向我國道歉，並賠償我方漁民損失，也將兇手繩之以法。

王育敏強調，外交部先前掌握菲律賓對台禁令不夠精確，造成台灣旅客權益受損，其後在朝野立委都呼籲應向菲國表達抗議時，外交部後續態度也不夠強硬，此時面對菲律賓的蠻橫無理，國民黨要求外交部立即啟動強硬反制措施，以迫使菲國撤消粗暴的對台禁令。

(中時 )