李宗霖在《花花萬物》節目受好評。經紀人提供

周藝軒（右起）、李宗霖、谷嘉誠上《花花萬物》節目。經紀人提供

李宗霖（右起）上小S、蔡康永主持的《花花萬物》節目。經紀人提供

新生代潛力演員李宗霖正在新冠肺炎疫區之一的浙江省拍戲，家人朋友都很擔心，想說服他回台，他13日報平安說：「大家放心，我很好。」李宗霖去年底拍攝導演張之亮的電影《阿麥從軍》，殺青後立刻轉往橫店投入新劇，農曆年也沒辦法和家人一起過，「這是第2年沒在家裡過年，去年錄製《青春有你》在河北大廠過年，今年就和劇組300多人待在橫店」。

李宗霖農曆年前在橫店收到劇組停工消息，經紀人原打算讓他先回台，與劇組溝通後，才知道所有演職員都留在原地待命，由劇組負責一日三餐與日用品採購，住宿酒店也嚴格執行人員隔離管制，其實相對安全，因此沒撤離。

李宗霖樂觀說：「劇組對我們照顧無微不至，拍戲過程中也經常會有各種需要共患難的情境產生，不要太緊張、太焦慮，就把這些日子當成是獲得不能出門的假期調養生息，待復工的時候，拿出好的狀態和效率全力以赴交出最好作品。」他有空就在房內做棒式變形運動健身及打發時間。

李宗霖參與錄製最新一期播出的網路綜藝節目《花花萬物》，被問起比較害怕哪位主持人的提問？他直言：「S姊。」他笑說：「感覺比較犀利一點，之前錄過《康熙》，康永哥感覺比較會照顧人，會幫我緩解一些尷尬」。

《花花萬物》錄影前，製作單位要求李宗霖多帶一些有故事的或好用的物件到現場與觀眾分享，節目最後會讓藝人選擇其中一件送出做公益拍賣，平常就是科技宅男的李宗霖，帶了各種黑科技產品，像是會自走的行李箱、免清洗豆漿機、5秒充電電蚊拍、電熱衛生衣褲…等等，新奇實用的物品讓節目製作單位封他「帶貨小李」稱號。

本來以為只有一件物品拍賣，節目錄影最後，主持人蔡康永即興要求李宗霖只能帶走一件物品，其他都做公益拍賣。李宗霖最後帶走發熱衛生衣，因為出了攝影棚，第2天還要在零下10多度的外景拍戲，李宗霖開心笑說：「康永哥真的很照顧我，把東西都留給節目組拍賣，其實是幫我舖哏，這樣才不會播出被剪光。」

(中時 )