受困境外的陸配子女來台政策，蔡政府不到24小時內四度轉彎，而且一次比一次嚴格，最後宣布「不具我國國籍的陸配子女，仍滯留在中港澳者，不同意入境。」這種「只看國籍、不管血緣」的作法，違反人性又悖離親情，除顯示陸配及其子女在我官方心中是次等「人民」，也反映出台灣的人道關懷在新冠肺炎的考驗下，竟如此淺薄。

世界各國碰到重大天災人禍進行「撤僑」時，莫不包括「公民及其家屬」，而「家屬」包括配偶、父母、子女等血親，甚至完成法律收養關係的子女。如此處理的依據，就是從家庭人倫出發，並非檢視每位家庭成員的國籍，作為接納與否的依據。

蔡政府這次處理滯陸「台人」返台，雖非「撤僑」，道理卻完全相同，以「最初沒有選擇台灣國籍，就要自己承擔」，不准台灣人民與陸配生下的陸籍子女入境返台，等同不承認他們是「台灣之子」，硬生生讓父母子女骨肉分離，還讓子女留在高風險疫區，冷血的說法及作法，既不人道，更違反人性。

這次爆發新冠肺炎，大陸隱匿疫情、未及時處理，造成全球災難，緊鄰的台灣也難逃波及，有些國人因此提到大陸，就如呂秀蓮所說的惡言相向，甚至咬牙切齒咒罵。但民眾以此宣洩情緒，政府卻不能以防疫為由，將「陸配」及「陸配子女」視為次等人民，甚至待如仇敵，把這些血緣、情感都是正港的「台灣之子」，阻絕國門之外，讓他們在疫區面臨自生自滅、坐以待斃的處境，也讓他們在台灣的父母親人，因擔憂子女安危，日以繼夜飽受焦急無助的煎熬。

況且，正當台灣要求WHO、大陸及國際社會發揮人道及公衛合作，讓台灣參與WHO防疫系統，為何又能回過頭，如此不人道對待不具我國國籍的「台灣之子」及其家庭親人？此外，當台灣政府對自己公民的子女，都能拿「非我國國籍」為由，硬把他們拒於門外；台灣政府又有何立場，去抗議菲律賓依據國際通用的「一中原則」，不准台灣人民入境菲國？

「人道關懷」是台灣屢屢標榜比大陸進步、優越許多的普世價值，如今新冠肺炎卻像一面鏡子，照出台灣的「人道關懷」，竟如此淺薄而且不進步。

(中時 )