新冠肺炎疫情升溫，台灣已確診18例，全球死亡人數逾千人。至於疫情何時會終結？台大醫院小兒感染科醫師李秉穎表示，新冠肺炎跟SARS的差異，就是輕症很多，有的較難辨識，因此造成病毒傳播速度較快。他甚至示警說，新冠肺炎死亡率雖比SARS低很多，但它的死亡人數卻遠超過SARS。

李秉穎接受《新唐人亞太台》專訪時表示，新冠肺炎致死率比SARS要來得低，SARS的致死率約10%左右；新冠肺炎從確診病例上所看到的死亡率，差不多2%~3%，但是官方所掌握的數據大部分都是重症病例；而很多輕症的病例，並沒有經過確定的檢驗，可能因此被低估。實際上，新冠肺炎病毒感染的人數，比現在官方通報的要大很多，因此致死率說不定會低於2%~3%之間。

李秉穎直指，新冠肺炎跟SARS不一樣的地方，就是輕症很多，就會造成病毒傳播速度比較快。因為SARS爆發時，幾乎所有病人都是重症，有肺炎、呼吸困難，很容易去辨識病患，然後便可以檢驗、隔離，所以病毒不太容易擴散出去。相對來說，新冠肺炎病毒雖然致死率比較低，但是因它的輕症太多了，有的因沒有辦法辨識，所以才會很快速的傳播。

(中時電子報)