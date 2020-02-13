日本女星澤尻英龍華2019年底因持有搖頭丸被逮，1月31日出庭時承認所有起訴內容，並懺悔做了錯誤示範，還高喊，「我沒有復出的資格」。然而，經紀公司似乎沒有放棄澤尻英龍華，被爆出有意安排她以歌手身分再出發。

據《女性自身》報導，澤尻英龍華被捕後，必需支付一系列賠償金高達日幣20億元（約台幣5.5億），但因為她無力償還這麼高的金額，需由經紀公司協助，也因此，打算繼續安排澤尻英龍華從事演藝活動，只是考慮到她的形象問題，恐怕不容易接到戲劇等工作。

哥哥勸放棄做藝人，澤尻英龍華或以歌手身份復出？（圖／月刊SPA）

一名音樂人透露，澤尻所屬的avex，計劃讓她以歌手身份繼續演藝事業，事實上，澤尻英龍華2006年曾推出單曲《太陽之歌》，還登上Oricon單曲榜冠軍，銷售額累積10億日圓（約台幣2.8億），以歌手出道似乎是目前最適合的復出方式。

除此之外，另有傳澤尻英龍華將協助兄長澤尻劍士，負責經營東京的餐廳，澤尻劍士受訪時也坦言，妹妹放棄當藝人比較好，並會全力支持她重新振作，不過不會勉強她。

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(中時電子報)