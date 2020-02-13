大陸的中國科學院院士陳凱先13日透露，復旦大學醫學分子病毒學實驗室與上海市疾病控制中心的兩個P3實驗室，已成功分離共計4株新冠病毒毒株；上海也正積極推動新冠肺炎疫苗研究與開發，並已取得若干進展，但他強調：「最後能不能成功，還需要一步步的研究結果來驗證。」

13日的上海市新冠肺炎疫情防控新聞發佈會，陳凱先指出，關於治療新冠肺炎新藥的研究方面，上海正組織優勢力量，加快新藥發現與研究的速度。相關團隊已完成新型冠狀病毒體外評價模型的微量化，建立、優化自動化篩選體系，並完成4萬樣次化合物初步篩選，並已成功分離共計4株新冠病毒毒株。

目前上海科技大學研究團隊測定新型冠狀病毒3CL水解酶（Mpro）高分率晶體結構，可提供藥物研發的科技人員展開新藥研究；中科院上海藥物所團隊則進行相關研究，以期快速發現活性化合物，突破新藥發現速度的關卡。成功分離4株新冠病毒毒株，為抗病毒藥物的篩選、活性評價，提供非常重要的條件。

(旺報 )