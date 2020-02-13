桃園市教育局長高安邦代表接受。(蔡依珍攝)

新冠肺炎疫情讓民眾瘋搶防疫物資，面對開學在即，桃園市家長會協會桃園分會，13日捐贈給桃園區42所公私立國高中、每校2桶75％消毒用酒精，桃園市教育局長高安邦代表接受，也強調開學後防疫不間斷，針對無法到學的學生，也將採「停課不停學」做法，線上授課幫助學生學習。

教育部規定，高中以下學生寒假延後至25日開學，隨著開學日子逼近、疫情仍未退燒，師長們都不免憂心，桃園市家長會協會獲悉，在桃園區總會長陳玉麗號召下，桃園市家長會協會榮譽理事長呂朝福、首席顧問李銘智、榮譽總會長溫碧雲、指導總會長鄭一鳴、以及理事長郭承敬等人，自掏腰包買酒精捐學校。

桃園市家長會協會桃園區會指出，桃園區共有42所公私立國高中，每校各能獲得2桶、共8公升的75％消毒用酒精，坦言可能仍不太夠，但會盡力來輔助，讓防疫消毒工作能確實達成，目標入校和各班都能有酒精備用，與學校師生一同「抗疫」。

高安邦說，非常感謝家長會長協會的捐助，尤其在酒精等防疫物資缺乏的當下顯得特別重要，他表示，雖然延後開學，近期到各校查看時，防疫工作都非常確實，開學後將會更嚴密，入校嚴格檢查體溫、督導手部清潔工作，上課若發現學生體溫提高或不適，就要立刻請家長帶回家休養。

高安邦也提到，針對開學後無法回到學校上課的學生，桃園也將採取「停課不停學」作法，以線上授課輔助達到學習目標，國內有6大網路學習平台，包括均一教育平台、PaGamO、學習吧、因材網、酷英網和酷課雲，讓學生學習不中斷。

(中時 )