興櫃關鍵製程設備大廠旭東（4537）同時受到農曆春節提前、產業淡季與新冠肺炎延後開工等三大利空夾擊，元月營收表現慘淡，惟旭東的自動光學檢查（AOI）設備優異，備受面板大廠肯定，長線發展仍值得期待。

旭東元月營收為0.79億元，年減77.27％，創近兩年單月新低，除受元月工作天數較少及行業營收認列時間點特性影響外，新冠肺炎疫情衝擊也是銳減主因，所幸旭東位於昆山的工廠近日已被核准復工，後續可望陸續恢復出貨。

此外，旭東為台灣第一家可提供整線薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）實裝全自動生產線設備的廠商，同時具備一站式整合服務優勢，與全球面板大廠幾乎都有接單合作，包括友達、群創及大陸的面板製造大廠，普遍都有導入旭東的製造設備。

其中AOI更是旭東的強項，旭東持續提升解析度及資料處理速度，協助客戶降低生產成本，因而使旭東面板設備獲客戶高度肯定。

為因應產業發展，旭東持續在自動化研發製造技術上力求突破，每年投入研發的費用平均達達營業額逾10％，也使得其跨入新領域的速度遠優於競爭對手。

儘管新冠肺炎疫情造成面板與部分零組件短線面臨缺工與斷鏈危機，但根據中華開發所作的研究報告顯示，2020～2021年面板的全球產能成長率約7～8％，同時預估2024年陸廠G7以上次世代產能全球市占率有望攀升至68％，全球OLED產值也將從2018年的240億美元成長至2026年的560億美元，顯見旭東未來的營運動能仍值得期待。

(工商 )