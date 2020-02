日前台大化學系教授徐丞志的一篇臉書貼文登上國際知名的「經濟學人」(The Economist)雜誌,「經濟學人」今天刊登了一篇標題為「A ray of hope in the coronavirus curve」的文章,並將徐丞志在1月30日以簡化動力學模型預測的3個新冠肺炎疫情趨勢線,製成該雜誌專屬風格的新圖表,放在「每日圖表」(Daily chart)上,圖上更標記徐丞志的名字和任職機構「徐丞志,台灣大學」(Cheng-Chih Hsu, National Taiwan University)。

徐丞志受訪時謙虛表示,這次算是給台大增加國際曝光度做一點小小的貢獻,但他其實沒想過自己的臉書文章能被經濟學人刊登出來,因為裡面的知識其實早在近100年前就被提出來過,但若能因此讓大家更重視基礎科學教育也很棒,期望世界能看到台灣在防疫方面的努力,不要排除台灣在WHO之外。

但徐丞志表示,這個曲線圖被刊出後,今天就破功了,中國官方宣布診斷方法改變,直接以臨床診斷(CT)做判別,而非以前要經過病毒核酸序列鑑定(qPCR)才算數,所以先前很多只是疑似的病例現在都會被當成確診,因此昨天一天的確診數才會暴增1萬4000例。

因為前後數據來源不同,徐丞志表示這個曲線已無法使用,他也會再跟經濟學人雜誌說明,請他們刊出紙本前考量這個因素。

