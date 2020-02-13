日前台大化學系教授徐丞志的一篇臉書貼文登上國際知名的「經濟學人」（The Economist）雜誌，「經濟學人」今天刊登了一篇標題為「A ray of hope in the coronavirus curve」的文章，並將徐丞志在1月30日以簡化動力學模型預測的3個新冠肺炎疫情趨勢線，製成該雜誌專屬風格的新圖表，放在「每日圖表」（Daily chart）上，圖上更標記徐丞志的名字和任職機構「徐丞志，台灣大學」（Cheng-Chih Hsu, National Taiwan University）。

徐丞志受訪時謙虛表示，這次算是給台大增加國際曝光度做一點小小的貢獻，但他其實沒想過自己的臉書文章能被經濟學人刊登出來，因為裡面的知識其實早在近100年前就被提出來過，但若能因此讓大家更重視基礎科學教育也很棒，期望世界能看到台灣在防疫方面的努力，不要排除台灣在WHO之外。

但徐丞志表示，這個曲線圖被刊出後，今天就破功了，中國官方宣布診斷方法改變，直接以臨床診斷（CT）做判別，而非以前要經過病毒核酸序列鑑定（qPCR）才算數，所以先前很多只是疑似的病例現在都會被當成確診，因此昨天一天的確診數才會暴增1萬4000例。

因為前後數據來源不同，徐丞志表示這個曲線已無法使用，他也會再跟經濟學人雜誌說明，請他們刊出紙本前考量這個因素。

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(中時電子報)