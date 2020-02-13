面對前雇主藉故親近甚至伸出狼爪，就該勇敢抵抗！一名離職的女秘書在任職期間工作表現不錯，還曾幫忙前雇主的女兒，安排出國留學事宜，女秘書離職後仍持續與前同事保持聯繫。2018年5月底，她利用午休時間到前公司找同事吃飯，剛好遇到這位前老闆，2人寒暄幾句之後，男雇主邀情她與其女兒一同用餐。

過程中，這位前老闆不斷詢問對方，聚餐後是否能幫忙到友人家中領取他所購買的酒類，而這名女秘書為了感謝他請客，於是答應。事後，2人一同將男方的女兒先送回大學宿舍，隨後才到朋友家搬酒。

2人回到男雇主住處後，對方拿出英文課本，假藉要女秘書教他英文，隨後又稱隔著桌子不方便看為由，要求女方到他身旁，並且向女秘書稱，可以每周二、四上課，但遭到婉拒。

未料，這名前故雇主卻拿出3000元強塞給她，要求女秘書以後上課就搭計程車，但女秘書堅持拒絕，而這時，男雇主卻突然將女秘書拉到身旁，隨後強行索吻。過程中，女方假藉肚子餓要去吃飯，但沒想到，2人準備離開時，這位男雇主竟又轉身抱住她，隨後伸手撫摸她胸部、臀部等私密處。

這名女秘書事後提告，但一審法官審理時，被告矢口否認犯行，還自認女方接受她的追求，並稱他單身一人獨居，希望能有第二春，才親吻對方，而原告也沒有拒絕。不過，這說法被女秘書駁斥，原告表示，「對我來說，他和我爸的年紀差不多，我的年紀也跟她的女兒差不多，我對他的喜歡是對於長輩的喜歡和尊敬」。

法官審理後認為，這名前雇主為逞一己私慾，竟不顧原告掙扎、反對，強吻對方，造成她身心受創，同時否認犯行，因此將他判刑8個月。但男雇主不服提出上訴，並透過律師向女秘書道歉，也獲得原諒，二審法官因此給予緩刑3年，並須付保護管束。全案可上訴。

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(中時電子報)