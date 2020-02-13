菲律賓針對台灣加碼的旅遊禁令會否解除，明天就要攤牌。不管結果如何，政府應該要有心理準備，菲律賓可能不會是最後一個針對台灣祭出旅遊限制的國家，往後若再出現類次案例，我們該怎麼回應？

義大利以及菲律賓都聲稱基於WHO的《一中政策》，將台灣視作中國大陸的一部分，因此自然與陸港澳同為新冠肺炎疫區，進而喊卡雙邊直航，甚至禁止入境。事實上，義大利與菲律賓怎麼可能會不知道台灣不屬於中華人民共和國的一部分？

菲律賓國會議員阿班特質詢衛生部官員台灣只有18例，新加坡卻有43例，為什麼不禁新加坡卻要禁台灣？語畢，衛生部官員語塞，全場哄堂大笑。很明顯，大家都知道這項禁令就是「政治決定」，根本不是從科學角度出發的「防疫決定」。

義大利開出第一槍之後，外交部便有所警覺，通令全球駐外館處向駐在國積極溝通，務必不能被WHO的錯誤認知誤導。然而，WHO的立場其實也只不過是各國向北京示好的保護傘，把不公平對待台灣的愧疚感推給WHO來扛。

面對菲律賓「吃人夠夠」，外交部之所以沒有在第一時間就硬起來嗆出反制措施，一來是不希望把事情搞到沒有轉圜的餘地，導致兩國關係更進一步惡化；二來就算菲律賓的禁令成了定局，我方也反制裁，之後再有國家對台灣做出限制，我們是否也該比照菲律賓模式辦理？

制裁是要讓對方感覺到痛，但是自己難免也會失血。不論是取消菲律賓免簽，或是限縮菲律賓移工配額，台灣都不可能不受到影響。東協各國與台灣關係緊密，但是受到中國大陸的影響更深，制裁菲律賓一國台灣還承受得起，但要是有更多東協國家跟進菲律賓的作法，台灣受得了一口氣制裁這些鄰居嗎？

(中時 )