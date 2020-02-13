目前停泊在日本橫濱的油輪「鑽石公主號」全船3700多人中，已經有218人確診新冠肺炎，所有乘客都必須在船上隔離不得下船，宛如海上監獄，但為何鑽石公主號三不五時就離開港口，出海繞圈後又返港？旅遊達人給出了專業解答。

臉書旅遊粉專《杰水 輕喃》指出，不少人好奇，為何鑽石公主號不好好停泊在橫濱，非要出海繞圈圈後再駛回港內，有網友猜日本政府不敢讓確診者停留在港口太久，也有人猜是要省下馬頭停泊費用。對此《杰水 輕喃》表示其實郵輪這樣做的原因只有一個，那就是補充淡水。

《杰水 輕喃》表示，郵輪上的淡水來源主要是船上的海水淡化系統。但港區的水質沒那麼好，不適合在港內取水給客人用，因此郵輪每兩三天就得出海一次，否則船上的淡水會耗盡。有些被隔離者反映房間洗手間的水質惡化，甚至帶有些許顏色，那就是淡水供應品質下降。

《杰水 輕喃》補充說，這種大型郵輪，本身的設計上是要載著人們邊玩邊住的：白天讓乘客登岸遊玩、夜晚趕路航行（甚是日夜航行）。一般情況下，大概沒有滿載客人停在碼頭內超過48小時的情況。但如果像現在這樣載著客人們停在原處不動，那跟原本的設計需求不同，對郵輪來說有先天無法克服的障礙，除非要從岸上不斷為郵輪注入淡水，否則鑽石公主號出海繞圈返港是必要的。

(中時電子報)