日本13日突然新增4個確診病例，80多歲住神奈川縣的女性、50多歲和歌山縣的醫師及東京都70多歲的男計程車司機及千葉縣20多歲的男性，其中神奈川縣的女性是計程車司機的親屬，13日已經死亡，成為日本因新冠肺炎死亡的首例。

女性1月22日感覺身體無力，28日上醫院，2月1日被診斷患肺炎後住院，治療後呼吸狀態持續惡化，12日做病毒檢查，13日死亡後才確診為陽性。她最近沒出國，感染途徑目前還在調查中。

和歌山縣「濟生會有田醫院」的男外科醫師1月31日發燒，2月3至5日吃退燒藥後照常上班。8日做CT檢查有肺炎症狀，10日住院，13日確診，他成為日本一般醫護人員感染的首例。他的同事及患者有4人出現肺炎症狀，1名已確認沒感染，其餘3人還在等病毒檢查的結果，該院已暫停看診。

東京的計程車司機1月29日發燒，2月6日住院，13日確診。東京都福祉保健局長13日在記者會上表示，計程車司機在發病前14天並沒跑過羽田機場，也沒有載過外國人。厚生勞動省已緊急調查感染途徑。

千葉的年輕男性2月2日發燒，3日就診後症狀沒改善，10日到其他醫院看病才因肺炎住院，之後用抗菌藥治療也沒改善，13日才確診感染新冠肺炎。他在發病的前2周並沒有出過國，也沒有與肺炎患者接觸過。

日本至今確診的病例包括，鑽石公主號郵輪218人、登船檢疫被感染的檢疫官1人、武漢撤僑包機12人（包括3名無症狀者）、境內感染者20人，總計251人。

(中時電子報)