根據最新新冠肺炎疫情報告，湖北新增案例連10日降。北京朝陽醫院副院長童朝暉表示，新冠肺炎患者，與2003年的SARS相比，病情進展得更快，心臟也受到非常大的攻擊。

據《新京報》報導，童朝暉指出，新冠肺炎的患者，有嚴重的呼吸衰竭，與2003年的SARS相比，病情進展得更快，缺氧發展得很明顯；而這次患者的心臟受到的攻擊也非常厲害，他分析這些患者心臟肌酐蛋白，非常特異，救治的難度比以前還要大。因此，他們要密切觀察這些患者的生命跡象，比如心率、血壓、血氧的變化。

(中時電子報)