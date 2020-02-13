與SARS不同 專家：新冠肺炎患者心臟受病毒非常大攻擊 22:552020/02/13 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 病例逐漸增加。圖為武漢大學中南醫院救治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。（圖／中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據最新新冠肺炎疫情報告，湖北新增案例連10日降。北京朝陽醫院副院長童朝暉表示，新冠肺炎患者，與2003年的SARS相比，病情進展得更快，心臟也受到非常大的攻擊。 據《新京報》報導，童朝暉指出，新冠肺炎的患者，有嚴重的呼吸衰竭，與2003年的SARS相比，病情進展得更快，缺氧發展得很明顯；而這次患者的心臟受到的攻擊也非常厲害，他分析這些患者心臟肌酐蛋白，非常特異，救治的難度比以前還要大。因此，他們要密切觀察這些患者的生命跡象，比如心率、血壓、血氧的變化。 (中時電子報) #新冠肺炎 #大陸 #SARS #童朝暉 也許您會感興趣 推薦閱讀 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 喜訊！陸海南海口新增5名新冠肺炎患者出院 19:382020/02/12 兩岸 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 兩岸熱門新聞 屍體搬不完…武漢殯儀館急徵搬運工 開「4小時1萬7」高薪 - 兩岸 認真在家窩14天領「解除隔離書」 才開心5天…她被確診新冠肺炎 - 兩岸 大戰即將來襲？ 北京疾控中心緊急發布戰時狀態 - 兩岸 與SARS不同 專家：新冠肺炎患者心臟受病毒非常大攻擊 - 兩岸 上海兩所P3實驗室成功分離4株新冠病毒毒株 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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