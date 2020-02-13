一般寶特瓶可以拿來裝酒精嗎？讓賽先生帶你快速了解酒精的正確使用方法！（摘自YouTube：Mr.Sci Science Factory賽先生科學工廠）

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）正值疫情高峰期，民眾為了自保，大肆購買口罩、酒精等醫療用品抗病毒。已有專家證實，75%的酒精消毒效果最好，由於門市販售的酒精早已被搶光，民眾只好自己調配。《賽先生科學工廠》提醒，裝酒精的容器要慎選，他曝簡易的容器識別術，讓民眾酒精分裝能正確又安心。

YouTuber《Mr.Sci Science Factory賽先生科學工廠》建議，要調制出具備高殺菌、殺病毒的酒精，濃度應控制在75%左右，最好用酒精比水4：1的方式調配。但另外更為最重要的點在於「分裝」，如果不慎誤選錯誤的容器，恐導致有毒物質釋出，反而消毒不成先毒到自己。

賽先生表示，最簡單的容器識別方式，就是要看容器底部的編號。直接講結論就是看到＜1＞＜3＞＜4＞＜6＞＜7＞就不要使用，盡量選擇＜2＞＜5＞類做為分裝容器。

賽先生表示，最簡單的容器識別方式，就是看到＜1＞＜3＞＜4＞＜6＞＜7＞就不要使用。（摘自YouTube：Mr.Sci Science Factory賽先生科學工廠）

＜1＞：多數的寶特瓶（PET），瓶身薄，長久下來會被酒精慢慢溶解。

＜3＞：聚氯乙烯（PVC），含大量塑化劑、有毒物質，勿使用。

＜4＞：低密度聚乙烯（LDPE），雖然相對安全，但瓶身較軟，氣密度較不足。

＜6＞：保利龍（PS），不適合當作分裝容器。

＜7＞：其他類（OTHER），因包含大量材質，民眾不易辨別屬性，建議不要用。

民眾若要分裝酒精，容器最好選擇用＜2＞高密度聚乙烯（HDP）和＜5＞聚丙烯（PP），兩者的穩定度都很高，最安全。（摘自YouTube：Mr.Sci Science Factory賽先生科學工廠）

賽先生建議民眾，最好能使用＜2＞高密度聚乙烯（HDP）和＜5＞聚丙烯（PP），兩者的穩定度都很高，最安全。然而真的不得已的時候，最多拿＜1＞和＜4＞類材質作為臨時容器，還算相對安全。但＜3＞＜6＞＜7＞類的容器，絕對要避免使用。

(中時電子報)