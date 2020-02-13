新冠肺炎疫情延燒，衝擊不少觀光相關產業，但在恆春卻有業者稱「好像比淡季好一點」，而參加生態旅遊的遊客也比去年同期成長3成7。（謝佳潾攝）

新冠肺炎疫情延燒，衝擊不少觀光相關產業，但在恆春卻有不一樣的發展，不僅負面影響少，甚至還有業者稱「好像比淡季好一點」，尤以餐飲業最明顯，在寒假延長的狀況下，即使平日餐廳也是高朋滿座，以學生客居多，而參加生態旅遊的遊客也比去年同期成長3成7。

「現在還是一堆學生來玩。」同時經營餐廳及民宿的李姓業者指出，農曆春節過後至228連假前，本來就是恆春觀光的淡季，所以這段時間住宿率差是意料中的事，與疫情關係小，不過卻因為延後開學的關係，目前還能接到學生客，相較往年真的很不同。

他說，民宿的住宿率與預期的差不多，幾乎無退房，而餐廳則是完全不受疫情影響，反而「比淡季好一點」，目前不僅平日有客人，還有預約客，與往年的淡季差很多，之前大家在收假上班後多待在都市，他猜想，可能因疫情悶壞了，想往空曠的鄉下跑。

對此說法，也有飯店業者有同感，直說「之後應該會慢慢變好」，因為大家可能會悶不住，加上恆春半島無疫情又空曠，就目前的防疫狀況而言，說是最佳的旅遊景點也不為過。

這一說法似乎在參加生態旅遊的遊客人數上得到部分印證，據統計，去年1月參加的有2830人，今年1月則有3897人，人數成長3成7、營業額增加11萬，而2月至今也有近千人，社區導覽員說，親子客還是很喜歡來，都說恆春空氣好，落山風可以吹走壞心情。

(中時 )