疫情影響 泰今年經濟成長率恐不到2％ 23:032020/02/13 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國央行表示，受到新冠肺炎疫情延燒影響，該國倚重最深的觀光業收入銳減、對中國大陸的出口可能萎縮，預估今年全年經濟成長率恐怕不到2％，不如先前預估的2.8％。而第一季經濟將是全年最弱，成長率恐低於1％。 (工商 ) #經濟成長率 #泰國央行 #新冠肺炎疫情 #延燒 #該國 也許您會感興趣 推薦閱讀 對抗新冠肺炎疫情 台南廟宇要辦法會安撫民心 13:122020/02/09 生活 孟加拉機組人員拒飛武漢 該國撤僑計劃恐取消 22:072020/02/09 國際 MWC／新冠肺炎疫情延燒 愛立信輝達宣布退出三星慎重考慮 11:042020/02/10 科技 《日股》憂中國新冠肺炎疫情，日股早盤收跌 12:162020/02/10 財經 《韓股》憂中國新冠肺炎疫情，韓股跌0.74％ 12:502020/02/10 財經 馬來西亞下修今年經濟成長率 13:002020/02/10 財經 新冠肺炎疫情持續 畢嘉士在家自學兼作公益 16:012020/02/10 生活 新冠肺炎疫情影響 2／13小米10以線上直播發表 16:242020/02/10 科技 新冠肺炎疫情升溫 第5屆埔里山城派對馬拉松停辦 16:522020/02/10 生活 MWC／新冠肺炎疫情燒不停 Sony宣布退出 17:402020/02/10 科技 財經熱門新聞 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 台商第一手觀察：肺炎疫情引爆陸5大危機 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 富味鄉斥資2.3億 買大安區辦公室 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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