泰國央行表示，受到新冠肺炎疫情延燒影響，該國倚重最深的觀光業收入銳減、對中國大陸的出口可能萎縮，預估今年全年經濟成長率恐怕不到2％，不如先前預估的2.8％。而第一季經濟將是全年最弱，成長率恐低於1％。

(工商 )