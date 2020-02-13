韓星李時剛不畏疫情，13日與徐謀俊、黃士杰、張又瑋等出席浪漫BL網劇《2020因為愛你》首映記者會，由於新冠肺炎在全球蔓延，李時剛表示，「韓國情況的確嚴重，原本2月有個舞台劇演出也被迫取消，但我覺得只要日常生活維持健康身體、提高免疫力，在機場戴好口罩就不擔心」。

李時剛（左）、徐謀俊。

李時剛曾演出韓劇《姐姐們的逆襲》，他首次來台拍戲，和其他大男孩們都建立深厚友誼，「他們就像朋友一樣照顧我，回去時真的會難過捨不得」。他首度來台來拍戲就徹底迷上台灣美食，最喜歡牛肉湯，之前在韓國流行過的台灣古早味蛋糕，他在韓國沒吃到，這次來台超想吃吃看。

徐謀俊（左）、李時剛。

與李時剛有最多對手戲的徐謀俊坦言，這次演出最大的困難是韓語，常常不知道李時剛台詞已經講完，後來下決心連李時剛的台詞一起背，等戲時也會請教他韓語發音。也說有一場李時剛酒醉撲倒他的情節，本來設定雙手環抱，結果李時剛自己加戲，用腳把他牢牢夾住無法動彈，讓他印象深刻。

張又瑋與郭宇宸則是劇中的「滾床擔當」，一出場就「床咚」郭宇宸，還趴在對方身上「取暖」不肯起身，被戲稱為「野獸CP」。年紀最小的黃士杰與蘇韋華都為對方獻出自己的「第一次」，包括首度與男性泡澡，記者會上曝光「浴照」，李時剛在旁打趣：「是全裸嗎？」讓2人急忙否認。

張又瑋（左）、郭宇宸。

14日是西洋情人節，6位男演員也分享情人節難忘經驗。李時剛不好意思地說，自己以前人氣滿高，常收到許多巧克力，多到可以吃3個月都吃不完。他也是撩妹高手，曾假裝把自己的手包紮後打上石膏，然後請女友幫他換藥，打開石膏和紗布後，手上就有他精心準備的對戒，女友當場感動掉淚，十分高招。

黃雅珉的兒子黃士杰分享之前在丹麥念書，那年情人節除了買禮物，還彼此為對方做一道菜，不過吃完2個月後就分手。他第一次的螢幕演出，讓媽媽黃雅珉非常期待，他說：「因為我很害羞，我不敢和媽媽一起看。」《2020因為愛你》14日早上11點起在KKTV播出，每週五、六早11點更新。

黃士杰（左）、蘇韋華。

(中時 )