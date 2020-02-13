新北市土城承天路一棟塑膠工廠晚間10時16分左右傳出火警，由於現場為連棟建築，因此波及周圍間工廠；消防隊獲報後，立刻派出16分隊、1中隊、2大隊及應變小組前往救援，並在10時46分左右控制住火勢，詳細起火原因仍須再調查。

消防局指出，現場為連棟鐵皮建築物起火燃燒，有延燒之虞，目前燃燒3間工廠，2246火勢侷限，已派遣16分隊、1中隊、2大隊及應變小組前往救援。

新北土城工廠大火延燒三廠房灌救中（讀者提供/吳家詮傳真）

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