土城塑膠工廠起火 延燒3房搶救中 23:122020/02/13 中時 張睿廷 、中時電子報、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市土城一間塑膠工廠13日晚間10時許傳出火警，波及周遭2間工廠。（新北市消防局提供／張睿廷新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城承天路一棟塑膠工廠晚間10時16分左右傳出火警，由於現場為連棟建築，因此波及周圍間工廠；消防隊獲報後，立刻派出16分隊、1中隊、2大隊及應變小組前往救援，並在10時46分左右控制住火勢，詳細起火原因仍須再調查。 消防局指出，現場為連棟鐵皮建築物起火燃燒，有延燒之虞，目前燃燒3間工廠，2246火勢侷限，已派遣16分隊、1中隊、2大隊及應變小組前往救援。 新北土城工廠大火延燒三廠房灌救中（讀者提供/吳家詮傳真） (中時 ) #新北 #消防局 #土城 #塑膠 #工廠 #起火 #延燒 #3房 #搶救中 #工廠 #塑膠 也許您會感興趣 推薦閱讀 eTag代扣路邊停車費 新增新北、高雄 04:102020/02/13 投資理財 契作菜無處去 新北助賣180噸 04:102020/02/13 生活新聞 疫情衝擊大 新北3方案救產業 04:102020/02/13 地方新聞 口罩防疫 新北個人計程車司機14日起1次可買20片 12:062020/02/13 生活 新北消防局主管人事異動 蕭力愷調升民力運用科長 17:112020/02/13 社會 新北萬里驚傳男子掉落岸際消波塊 當場死亡 17:512020/02/13 社會 蘆洲虐童案偵結 新北地檢署對魏姓外婆提起公訴 18:082020/02/13 社會 學生打工不吃虧 新北63校開課「集體勞動課程」 18:152020/02/13 生活 新北三民高中巧固球隊獲佳績 瑞士日內瓦杯國際邀請賽奪冠 18:172020/02/13 生活 多元通路助新北小農 新北推保障措施 18:202020/02/13 生活 社會熱門新聞 高雄消防隊執勤遭拖板車撞 隊員1死4輕重傷 - 社會 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 - 社會 屏大師生不倫戀差34歲惹議 校方將開教評會處分 - 社會 強吻摸透透！老闆喊「想要第二春」 女秘書打臉：都可以當我爸了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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