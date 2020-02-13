受到新冠肺炎NPC情影響，桃園機場入出境旅客如雪崩式的減少，目前已經不到平常的5成運量，直接影響機場所有免稅商店及餐飲、禮品店業績，瞬間下滑至3成以下。（陳麒全攝）

政院拍板匡列600億疫情紓困方案，這筆救命錢能否加快腳步啟動，就看立法院何時完成三讀。為將衝擊降至最低，朝野面對產業所需的銀彈，不僅應求周延，更要有「宜快不宜慢」的速度，因此立院有必要盡早開議投入建構補救網的行列。

新冠肺炎未歇，各類衝擊已陸續浮現；尤其，在兩岸高度依存的情況下，大陸經濟只要打噴嚏，台灣恐怕就得做好重感冒的準備。面對各產業的呼救，行政院願意從原先堅持使用年度預算的立場，轉為願意呼應在野黨訴求，編列特別預算救急，協助產業度過難關，確實值得肯定。

接下來，這項紓困案經行政院院會正式提出特別條例草案後，經立院三讀通過才算能真正動用。換言之，錢何時能撥出，全看朝野何時有共識走完法定程序，而眼前當務之急，當然就是仍處於休會狀態的立院何時能開議。

今天朝野黨團將在游錫堃召集下協商開議日，可能的時間點有3個，分別是本月18日、21日及25日。儘管前後相差不過1周，但依規定立院開議後必然得先進行施政總質詢，所以最晚可能得拖至3月3日的立法院會，才可能處理到紓困案的三讀。

但從國民黨先主動提出紓困案的立場來看，只要民進黨願意，此案應可順利逕付二讀，無須交付委員會冗長審查；同時，最長可達1個月的協商冷凍期也應當能大幅縮短，快速送交院會二、三讀。

如果說，朝野對紓困案內容並無太大歧見，甚至還有可能逕付二讀後直接改列討論事項第一案，協商後當天火速通過。只是，回顧當年台灣爆發SARS時也曾提出特別條例，當時相關紓困草案多達6個版本，凝聚共識終究需要時間；因此，在求快也必須求周延的情況下，如此超快速度走完三讀也不見得是好事。

但無論如何，在朝野均有積極處理紓困案的共識下，立院早一天開議，全案就有機會早一天啟動。面對受衝擊產業需款孔急的非常時期，立法院有必要盡早開議以共體時艱。

(中時 )